Факты ICTV — Выпуск 8:45 (02.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 11 погибших и 17 раненых — третий день пылает Луганская область, в регионе остается еще восемь очагов возгорания; в мире за сутки от коронавируса умерло почти 9 тыс. человек; Евросоюз утвердил санкции против Беларуси, в списке два десятка человек, Александра Лукашенко пока не трогали.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.