Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 11 загиблих і 17 поранених – третій день палає Луганська область, у регіоні залишається ще вісім осередків займання; у світі за добу від коронавірусу померло майже 9 тис. людей; Євросоюз затвердив санкції проти Білорусі, у списку два десятки людей, Олександра Лукашенка поки не чіпали.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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