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Факты ICTV – Выпуск 8:45 (02.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 02.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двое погибших на передовой. Бойцы подорвались на взрывчатке; что такое флайтеры – и как он бережет жизнь. Почему пешеходам нужно носить светоотражающие элементы на одежде в темное время суток; бойцы, волонтеры, медики. В Харькове вручали ордена Народного Героя. Кто получил почетное звание; Папа Римский против шопинга; разрушительное наводнение во Франции.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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