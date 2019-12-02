Факти ICTV – Випуск 8:45 (02.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: двоє загиблих на передовій. Бійці підірвалися на вибухівці; що таке флайтер – і як він береже життя. Чому пішоходам потрібно носити світловідбивні елементи на одязі у темний час доби; бійці, волонтери, медики. У Харкові вручали ордени Народного Героя. Хто здобув почесне звання; Папа Римський проти шопінгу; руйнівна повінь у Франції.

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