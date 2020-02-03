Факты ICTV – Выпуск 8:45 (03.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: 12 обстрелов в сутки, российские наемники на Донбассе активно используют запрещенные калибры; неизвестные застрелили пластического хирурга в центре Киева; коронавирус распространяется по миру, новые случаи зафиксированы в США и Вьетнаме; в одном из буковинских поселков людям насчитали за газ по 30 тыс. грн.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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