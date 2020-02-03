Факти ICTV – Випуск 8:45 (03.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: 12 обстрілів за добу, російські найманці на Донбасі активно використовують заборонені калібри; невідомі застрелили пластичного хірурга у центрі Києва; коронавірус шириться світом, нові випадки зафіксовано у США та В’єтнамі; в одному з буковинських селищ людям нарахували за газ по 30 тис. грн.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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