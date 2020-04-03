Факты ICTV — Выпуск 8:45 (03.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине выявлено уже 897 случаев заражения коронавирусом. 22 инфицированных умерли; Испания усиливает карантин — там за сутки вирус унес тысячи жизней, а в мире количество зараженных превысило миллион человек; борщевой набор вырос вдвое, а лимоны и имбирь могут позволить себе только состоятельные люди — цены в маркетах поражают украинцев до психоза.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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