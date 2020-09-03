Факты ICTV — Выпуск 8:45 (03.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: на Харьковщине полностью выгорело село; в мире резко возросло число новых случаев коронавируса; Кремль блокирует обмен пленными пока Украина не отменит постановление парламента о проведении местных выборов; 3 тыс. пострадавших от наводнений людей на Прикарпатье до сих пор живут без газа. Там никому нет дела до поврежденного стихией газопровода.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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