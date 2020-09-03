Факти ICTV – Випуск 8:45 (03.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: на Харківщині повністю вигоріло село; у світі різко зросло число нових випадків коронавірусу; Кремль блокує обмін полоненими доки Україна не скасує постанову парламенту щодо проведення місцевих виборів; 3 тис. потерпілих від повеней людей на Прикарпатті і досі живуть без газу. Там нікому не має діла до пошкодженого стихією газогону.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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