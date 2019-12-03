Факты ICTV – Выпуск 8:45 (03.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 03.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: чего ожидает Украина от встречи в нормандской формате. И как правительство готовится к приватизации; враг ли Россия? Скандальные заявления Макрона – как раз к годовщине НАТО. Сегодня в Лондоне встречаются лидеры стран Альянса; рай – а не деревня, но только на бумаге. Скандал на Киевщине. Куда ушли деньги – которые выделяли бы на благоустройство.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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