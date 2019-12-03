Факти ICTV – Випуск 8:45 (03.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: чого очікує Україна від зустрічі у Нормандському форматі. Та як уряд готується до приватизації; чи справді Росія ворог? Скандальні заяви Макрона – якраз до річниці НАТО. Сьогодні у Лондоні зустрічаються лідери країн Альянсу; рай – а не село, але тільки на папері. Скандал на Київщині. Куди пішли гроші – які виділяли начебто на благоустрій.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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