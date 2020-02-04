Факты ICTV – Выпуск 8:45 (04.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: боевики и дальше находятся в точках разведения сил в Золотом и Станице Луганской; растет количество смертей от коронавируса, умерли уже почти 500 человек, еще более 20 тыс. зараженных во всем мире; новые платежки за газ и его транспортировку пересчитают.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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