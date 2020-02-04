Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: бойовики і далі перебувають у точках розведення сил в Золотому та Станиці Луганській; росте кількість смертей від коронавірусу, померли вже майже 500 людей, ще понад 20 тис. заражених у всьому світі; нові платіжки за газ та його транспортування перерахують.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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