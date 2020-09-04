Факты ICTV — Выпуск 8:45 (04.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: огонь на Луганщине угрожает Трехизбенке, в регионе пылает более тысячи гектаров, а на Харьковщине объявили чрезвычайную пожарную ситуацию; красная зона карантина в Украине расширилась — прибавилось восемь регионов; из-за отравления Навального Совет НАТО собирается на экстренное заседание.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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