Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вогонь на Луганщині загрожує Трьохізбенці, в регіоні палає понад тисяча гектарів, а на Харківщині оголосили надзвичайну пожежну ситуацію; червона зона карантину в Україні розширилась – додалося вісім регіонів; через отруєння Навального Рада НАТО збирається на екстрене засідання.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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