Факты ICTV – Выпуск 8:45 (04.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 04.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: или вброд по реке или километры в обход. 10 лет село на Закарпатье отрезанное от мира! Кто спасет людей от изоляции; на Волыни в одном из лесничеств неизвестные расстреляли 7 ланей. Животные были в вольере и даже не бежали; история успеха бренда Adidas, день объятий и рекордный снег в США.

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