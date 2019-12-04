Факти ICTV – Випуск 8:45 (04.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 04.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: або вбрід річкою або кілометри в обхід. 10 років село на Закарпатті відрізане від світу! Хто врятує людей від ізоляції; на Волині в одному з лісництв невідомі розстріляли 7 ланей. Тварини були в вольєрі і навіть не тікали; історія успіху бренду Adidas, день обіймів та рекордний сніг у США.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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