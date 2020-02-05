Факты ICTV – Выпуск 8:45 (05.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: пять стран выступили с совместным заявлением к Ирану немедленно отдать черные ящики сбитого украинского самолета; неизвестные в балаклавах разбили в Луцке киоски с товаром и беспощадно били их владельцев; Дональд Трамп выступил с мощной речью.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.