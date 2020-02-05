Факти ICTV – Випуск 8:45 (05.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: п’ять країн виступили зі спільною заявою до Ірану негайно віддати чорні скриньки збитого українського літака; невідомі в балаклавах потрощили у Луцьку кіоски з крамом і нещадно лупцювали їх власників; Дональд Трамп виступив із потужною промовою.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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