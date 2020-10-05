Факты ICTV — Выпуск 8:45 (05.10.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве и Броварах сбили людей на пешеходных переходах; потушить удалось семь из восьми очагов пожара на Луганщине; в Украине реформируют систему донорства крови; как в столице дают вторую жизнь заброшенным промзонам и насколько это выгодно; в Беларуси новые протесты; и бои за Нагорный Карабах продолжаются.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.
2020-10-05
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