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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (05.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Киеве и Броварах сбили людей на пешеходных переходах; потушить удалось семь из восьми очагов пожара на Луганщине; в Украине реформируют систему донорства крови; как в столице дают вторую жизнь заброшенным промзонам и насколько это выгодно; в Беларуси новые протесты; и бои за Нагорный Карабах продолжаются.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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