Факти ICTV – Випуск 8:45 (05.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: у Києві та Броварах збили людей на пішохідних переходах; приборкати вдалося сім із восьми осередків пожежі на Луганщині; в Україні реформують систему донорства крові; як у столиці дають друге життя занедбаним промзонам та наскільки це вигідно; в Білорусі нові протести; і бої за Нагірний Карабах продовжуються.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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