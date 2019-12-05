Факты ICTV – Выпуск 8:45 (05.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двухдневный траур в Одессе – из-за пожара в колледже. 1 человек погиб, 27 пострадавших; на передовой затишье. С полуночи без вражеских атак; полмиллиона гривен в месяц. Зарплаты в ЦИК. За что такие деньги и законные ли вообще такие оклады; в Виннице многоэтажки оснащают контроллерами предоставления коммунальных услуг, мир готовится к Рождеству.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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