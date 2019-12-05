Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Видео / Факты. Выпуски

Факты ICTV – Выпуск 8:45 (05.12.2019)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 05.12.2019. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: двухдневный траур в Одессе – из-за пожара в колледже. 1 человек погиб, 27 пострадавших; на передовой затишье. С полуночи без вражеских атак; полмиллиона гривен в месяц. Зарплаты в ЦИК. За что такие деньги и законные ли вообще такие оклады; в Виннице многоэтажки оснащают контроллерами предоставления коммунальных услуг, мир готовится к Рождеству.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Факты ICTV. Спорт (05.12.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:45 (05.12.2019)
Факты ICTV – Выпуск 7:15 (05.12.2019)
Факты ICTV – Выпуск 6:45 (05.12.2019)
Факты ICTV – Выпуск 21:10 (04.12.2019)
Буллинг и секс: актеры Первых ласточек в спецпроекте Сторителлер
Факты ICTV – Выпуск 18:45 (04.12.2019)
Факты ICTV – Выпуск 15:45 (04.12.2019)

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка