Факти ICTV – Випуск 8:45 (05.12.2019)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.12.2019. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: дводенна жалоба в Одесі – через пожежу в коледжі. 1 людина загинула, 27 постраждалих; на передовій затишшя. Від опівночі без ворожих атак; півмільйона гривень на місяць. Зарплати в ЦВК. За що такі гроші і чи законні взагалі такі оклади; у Вінниці багатоповерхівки оснащують контролерами надання комунальних послуг, світ готується до Різдва.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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