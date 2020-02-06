Факты ICTV – Выпуск 8:45 (06.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 06.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Сенат США не поддержал импичмент Дональда Трампа, его признали невиновным по всем статьям; пик непогоды в Украине, машины вязнут в сугробах, дороги покрыты гололедом, десятки пунктов без электричества; в Украине ускоряются темпы автомобилизации.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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