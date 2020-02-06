Факти ICTV – Випуск 8:45 (06.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Сенат США не підтримав імпічмент Дональда Трампа, його визнали невинуватим за усіма статтями; пік негоди в Україні, машини грузнуть у заметах, дороги вкриті ожеледдю, десятки пунктів без електрики; в Україні прискорюються темпи автомобілізації.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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