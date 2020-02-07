Факты ICTV – Выпуск 8:45 (07.02.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.02.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже более 600 погибших и 31 тыс. инфицировано, коронавирус и дальше убивает людей; спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий, холодный ветер накрыл Одесскую область; в Украине началась практика принудительного создания территориальных общин.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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