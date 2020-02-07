Факти ICTV – Випуск 8:45 (07.02.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.02.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже понад 600 померлих і 31 тис. інфіковано, коронавірус і далі вбиває людей; рятувальники попереджають про погіршення погодних умов, холодний вітер шматував Одещину; в Україні почалась практика примусового створення територіальних громад.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.