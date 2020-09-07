Факты ICTV — Выпуск 8:45 (07.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 07.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Россия нагло нарушила перемирие на Донбассе, из-за обстрелов на передовой погиб украинский военный; в Украине начало действовать новое карантинное зонирования; силовики в Беларуси все активнее применяют силу — в Минске во время акции протеста жестко задерживали и избивали людей.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45.

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