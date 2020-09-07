Факти ICTV – Випуск 8:45 (07.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Росія нахабно порушила перемир’я на Донбасі, через обстріли на передовій загинув український військовий; в Україні почало діяти нове карантинне зонування; силовики у Білорусі все активніше застосовують силу – у Мінську під час акції протесту жорстко затримували та били людей.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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