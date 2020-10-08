Факты ICTV — Выпуск 8:45 (08.10.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 08.10.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: мир побил коронавирусный рекорд; кандидаты-двойники вводят в заблуждение избирателей и отбирают голоса; восстановили ли людям дома, мосты и дороги после сокрушительного наводнения на Прикарпатье; в столице открылся интерактивный научный музей; в Праге посетителям предлагают десерт в виде коронавируса.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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