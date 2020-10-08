Факти ICTV – Випуск 8:45 (08.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: cвіт побив коронавірусний рекорд; кандидати-двійники вводять в оману виборців і відбирають голоси; чи відновили людям будинки, мости та дороги після нищівної повені на Прикарпатті; у столиці відкрився інтерактивний науковий музей; у Празі відвідувачам пропонують десерт у вигляді коронавірусу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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