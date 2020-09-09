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Факты ICTV — Выпуск 8:45 (09.09.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 09.09.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус не сбавляет обороты в Украине, в Минздраве предполагают, что скоро дневная цифра может превысить 3 тыс.; Министерство юстиции подало жалобу в Высший совет правосудия на одиозного судью Печерского райсуда Сергея Вовка; новые протесты и новые задержания в Беларуси, под вечер в Минске женщины устроили Марш в поддержку репрессированных; на Херсонщине открыли мини производство арбузного варенья бекмес.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

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