Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Факти. Випуски

Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус не збавляє обертів в Україні, у МОЗ припускають, що скоро денна цифра може перевищити 3 тис.; Міністерство юстиції подало скаргу до Вищої ради правосуддя на одіозного суддю Печерського райсуду Сергія Вовка; нові протести і нові затримання у Білорусі, під вечір у Мінську жінки влаштували Марш на підтримку репресованих; на Херсонщині відкрили міні виробництво кавунового варення бекмесу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Факти ICTV. Спорт 8:45 (09.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 8:45 (09.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (09.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 7:45 (09.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (09.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:45 (09.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (09.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 7:15 (09.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (09.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 6:45 (09.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:05 (08.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 21:05 (08.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.09.2020)
Факти ICTV – Випуск 18:45 (08.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (08.09.2020)
Факти ICTV. Спорт 18:45 (08.09.2020)

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка