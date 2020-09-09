Факти ICTV – Випуск 8:45 (09.09.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.09.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус не збавляє обертів в Україні, у МОЗ припускають, що скоро денна цифра може перевищити 3 тис.; Міністерство юстиції подало скаргу до Вищої ради правосуддя на одіозного суддю Печерського райсуду Сергія Вовка; нові протести і нові затримання у Білорусі, під вечір у Мінську жінки влаштували Марш на підтримку репресованих; на Херсонщині відкрили міні виробництво кавунового варення бекмесу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.