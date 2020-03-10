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Факты ICTV – Выпуск 8:45 (10.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 10.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: мир должен знать виновных. В Нидерландах начался судебный процесс по делу сбивания боевиками малайзийского боинга; военные, медики, гражданские. Оккупанты на Донбассе бьют без разбора; коронавирус уже во всех странах ЕС. Италия вводит общий карантин, Испания отменяет обучения в школах; кто стал лауреатом Шевченковской премии; кто получил звание герой спортивного года.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 18:45.

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