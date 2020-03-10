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Факти ICTV – Випуск 8:45 (10.03.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 10.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: світ має знати винних. У Нідерландах почався судовий процес у справі збиття бойовиками малайзійського боїнга; військові, медики, цивільні. Окупанти на Донбасі б’ють без розбору; коронавірус вже в усіх країнах ЄС. Італія запроваджує загальний карантин, Іспанія скасовує навчання у школах; хто став лауреатом Шевченківської премії; хто здобув звання герой спортивного року.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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