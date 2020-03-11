Факты ICTV — Выпуск 8:45 (11.03.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: коронавирус охватывает все больше стран. Первый случай в Турции; гривна падает. Через мировые экономические проблемы. Есть ли реальные основания для паники; незаконное кладбище прямо под окнами. В городке на Харьковщине люди живут рядом с могилами и боятся за свое здоровье; новая украинская лента Толока завтра в прокате.

Смотрите также випуск Фактів ICTV за 7:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.