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Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.03.2020)

Факти ICTV останні новини України та світу на 11.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус охоплює дедалі більше країн. Перший випадок у Туреччині; гривня падає. Через світові економічні негаразди. Чи є реальні підстави для паніки; незаконне кладовище просто під вікнами. У містечку на Харківщині люди живуть поряд із могилами і бояться за своє здоров’я; нова українська стрічка Толока від завтра у прокаті.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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