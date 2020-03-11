Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.03.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: коронавірус охоплює дедалі більше країн. Перший випадок у Туреччині; гривня падає. Через світові економічні негаразди. Чи є реальні підстави для паніки; незаконне кладовище просто під вікнами. У містечку на Харківщині люди живуть поряд із могилами і бояться за своє здоров’я; нова українська стрічка Толока від завтра у прокаті.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.