Факты ICTV — Выпуск 8:45 (11.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 11.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине более 2000 новых случаев ковида; Израиль и Палестина обменялись массированными ударами; в Португалии осудили трех инспекторов по вопросам миграции, которые в аэропорту убили украинца; Трускавец стал первым городом, где медики разработали специальные методики лечения постковидних синдромов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 18:45.

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