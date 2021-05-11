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Факти ICTV – Випуск 8:45 (11.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні понад 2000 нових випадків ковіду; Ізраїль та Палестина обмінялись масованими ударами; у Португалії засудили трьох інспекторів із питань міграції, які в аеропорту вбили українця; Трускавець став першим містом, де медики розробили спеціальні методики лікування постковідних синдромів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 18:45.

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