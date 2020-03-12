Факты ICTV — Выпуск 8:45 (12.03.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 12.03.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: Украина на карантине. Правительство ввело превентивные меры во избежание вспышки коронавируса; в Минске на заседании Трехсторонней контактной группы — Украина и Россия договорились об обмене пленными.
Смотрите также випуск Фактів ICTV за 7:45.
2020-03-12
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