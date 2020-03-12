Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.03.2020)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.03.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: Україна на карантині. Уряд запровадив превентивні заходи аби уникнути спалаху коронавірусу; у Мінську на засіданні Тристоронньої контактної групи – Україна та Росія домовилися про обмін полоненими.
Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.
2020-03-12
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