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Факти ICTV – Випуск 8:45 (12.10.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.10.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україні посилять протиепідемічні заходи, а відсьогодні діятиме і нове карантинне зонування; тиші на передовій немає. Російські найманці чотири рази били по наших позиціях. Застосовували протитанкові гранатомети; партійний піар цьогорічних виборів тягне на трієчку – політики не пропонують нічого нового, зате дуже мило посміхаються з бігбордів; медики без гідної зарплати, а пацієнти без належного догляду та харчування. Львівська психлікарня волає про допомогу.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45.

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