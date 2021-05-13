Факты ICTV — Выпуск 8:45 (13.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 13.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: в Украине почти 7 тыс. новых больных Covid. Сохраняется высокая смертность — мы десятые в Европе; Ближний Восток и далее пылает. ХАМАС запустил по Израилю полторы тысячи ракет, а мировое сообщество призывает стороны к переговорам; 8 атак за сутки и обстрел нашей группы минеров — боевики держат напряжение на фронте, а на неподконтрольных территориях Донбасса Россия активизировала раздачу своих паспортов.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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