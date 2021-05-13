Факти ICTV – Випуск 8:45 (13.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: в Україна майже 7 тис. нових хворих на Covid. Зберігається висока смертність – ми десяті в Європі; Близький Схід і далі палає. ХАМАС запустив по Ізраїлю півтори тисячі ракет, а світова спільнота закликає сторони до переговорів; 8 атак за добу та обстріл нашої групи мінерів – бойовики тримають напругу на фронті, а на непідконтрольних територіях Донбасу Росія активізувала роздачу своїх паспортів.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.