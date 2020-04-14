Факты ICTV — Выпуск 8:45 (14.04.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.04.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: уже несколько дней в Украине количество тех, кто вылечился от коронавируса, превышает количество умерших; из-за карантина украинские тепличники несут огромные потери; анализ программы “Свобода слова”.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 12:45

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.