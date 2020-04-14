Факти ICTV – Випуск 8:45 (14.04.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.04.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: вже кілька днів в Україні кількість тих, хто вилікувався від коронавірусу, перевищує кількість померлих; через карантин українські тепличники мають шалені втрати; аналіз програми “Свобода слова”.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 12:45

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