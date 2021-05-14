Факты ICTV — Выпуск 8:45 (14.05.2021)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 14.05.2021. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: снова трагические новости с фронта — погиб украинский воин; на Ближнем Востоке становится жарче. За три дня конфликта почти 100 погибших, в том числе 20 детей; в Украине более 7,5 тыс. новых больных за сутки и высокая смертность, а в США летом планируют полностью вернуться к полноценной жизни.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 21:10.

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