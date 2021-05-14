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Факти ICTV – Випуск 8:45 (14.05.2021)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.05.2021. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: знову трагічні новини з фронту – загинув український воїн; на Близькому Сході стає спекотніше. За три дні конфлікту майже 100 загиблих, зокрема 20 дітей; в Україні понад 7,5 тис. нових хворих за добу і висока смертність, а у США влітку планують повністю повернутись до повноцінного життя.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 21:10.

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