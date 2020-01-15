Факты ICTV – Выпуск 8:45 (15.01.2020)

Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: враг увеличивает количество атак, двое раненых на фронте; появилось новое видео момента сбивания Ираном украинского самолета; черкасская школьница променяла модельную карьеру на военное дело; как организму компенсировать недостаток солнца.

Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.