Факты ICTV – Выпуск 8:45 (15.01.2020)
Факты ICTV – последние новости Украины и мира на 15.01.2020. В новом выпуске программы Факты ICTV смотрите: враг увеличивает количество атак, двое раненых на фронте; появилось новое видео момента сбивания Ираном украинского самолета; черкасская школьница променяла модельную карьеру на военное дело; как организму компенсировать недостаток солнца.
Смотрите также выпуск Фактов ICTV за 7:45.
2020-01-15
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