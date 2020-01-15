Факти ICTV – Випуск 8:45 (15.01.2020)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 15.01.2020. У новому випуску програми Факти ICTV дивіться: ворог збільшує кількість атак, двоє поранених на фронті; з’явилося нове відео моменту збиття Іраном українського літака; черкаська школярка проміняла модельну кар’єру на військову справу; як організму компенсувати нестачу сонця.

Дивіться також випуск Фактів ICTV за 7:45.

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